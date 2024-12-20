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    Шикунов считает, что «Оренбург» должен уволить Слишковича

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о перспективах «Оренбурга» в борьбе за сохранение прописки в российской Премьер-лиге.

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Не удивлюсь, если "Оренбург" вылезет из зоны вылета. Все его уже похоронили, а зимой наберут футболистов, угадают с тренером и попрут. После смены руководства "Оренбурга" точно будут изменения. Дай бог, чтобы это помогло.

    Не знаю, сохранят ли Слишковича в "Оренбурге", но по идее его нужно менять. Не пошло у человека, ведь нет положительных результатов. Что тут сделаешь?» — сказал Шикунов Чемпионату.

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