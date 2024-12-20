Шикунов считает, что «Оренбург» должен уволить Слишковича

Бывший спортивный директорподелился мнением о перспективахв борьбе за сохранение прописки в российской Премьер-лиге.

«Не удивлюсь, если "Оренбург" вылезет из зоны вылета. Все его уже похоронили, а зимой наберут футболистов, угадают с тренером и попрут. После смены руководства "Оренбурга" точно будут изменения. Дай бог, чтобы это помогло.

Не знаю, сохранят ли Слишковича в "Оренбурге", но по идее его нужно менять. Не пошло у человека, ведь нет положительных результатов. Что тут сделаешь?» — сказал Шикунов Чемпионату.

«Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице российской Премьер-лиги с 8-ю очками в активе, отставая от спасительной 12-й позиции на 8 пунктов.