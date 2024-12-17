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    Тренер «Оренбурга» Слишкович: Моя цель — спасти этот сезон

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о предстоящих сборах команды во время зимней паузы.

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Моя цель, цель игроков — спасти этот сезон, играть до конца, а в конце смотреть, что случится.

    Ребят ждут тяжелые сборы? Каждый сбор тяжелый. Нет легких сборов. Нам очень хорошо надо подготовить команду, чтобы не было такого, как сейчас, когда под конец ты теряешь концентрацию, потому что устали и много травмированных игроков. Мы получали голы в последние 10–15 минут. Уверен, что мы это поправим после сбора. Будет вообще другая команда.

    Это все в голове? Это все в голове. И стоит еще сказать, что у нас восемь игроков в команде, которым меньше 23 лет. Очень молодая команда. К сожалению, травмы создают нам большие проблемы. И когда у тебя нет в расположении всего состава, то снижается уровень тренировок. Нам нужно повысить их уровень и решить проблему травм, чтобы их никогда не было», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

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