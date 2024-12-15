Ташуев: Батраков — открытие года

Главный тренерответил на вопрос о лучших футболистах года в России.

«Сложно тренеру оценивать лучших футболистов. Лучший — фигура серьезная. Одного называть немножко неправильно. Я сторонник того, что надо брать наших игроков, поэтому назову Глушенкова. Да, ему помешала травма, но это уже издержки, которые никак не связаны с качествами игрока. Он ярко себя проявил.

Еще Сперцян уже не первый год стабильно играет и продолжает быть лидером "Краснодара", который идет на первом месте. И, возможно, Кордоба. Выделю этих трех футболистов и еще Лечи Садулаева. На самом деле он сегодня один из лучших футболистов России.

Главное открытие года? Это все лежит на поверхности — Батраков. Он проявлял себя очень хорошо, особенно в летне-осенний период. Это подрастает маленькая звездочка. Надеюсь, Батраков и дальше будет прогрессировать», — приводит слова Ташуева Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.