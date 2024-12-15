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    Ташуев: Батраков — открытие года

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев ответил на вопрос о лучших футболистах года в России.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Сложно тренеру оценивать лучших футболистов. Лучший — фигура серьезная. Одного называть немножко неправильно. Я сторонник того, что надо брать наших игроков, поэтому назову Глушенкова. Да, ему помешала травма, но это уже издержки, которые никак не связаны с качествами игрока. Он ярко себя проявил.

    Еще Сперцян уже не первый год стабильно играет и продолжает быть лидером "Краснодара", который идет на первом месте. И, возможно, Кордоба. Выделю этих трех футболистов и еще Лечи Садулаева. На самом деле он сегодня один из лучших футболистов России.

    Главное открытие года? Это все лежит на поверхности — Батраков. Он проявлял себя очень хорошо, особенно в летне-осенний период. Это подрастает маленькая звездочка. Надеюсь, Батраков и дальше будет прогрессировать», — приводит слова Ташуева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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