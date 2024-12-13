«Лацио» оказался сильнее «Аякса», «Лион» выиграл у «Айнтрахта»

В матче шестого тура Лиги Европы «Лацио»
на выезде победил «Аякс»
со счетом 3:1.
На голы Лоума Чауны, Фисайо Деле-Баширу и Педро хозяева ответили точным ударом Бертрана Траоре.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Аякс — Лацио 1:3
Голы: 0:1 Лум Чауна (12'), 1:1 Бертран Траоре (47'), 1:2 Фисайо Деле-Баширу (52'), 1:3 Педро Родригес (77')
Аякс: Ремко Пасвер, Девин Ренс (Антон Гоэи, 78'), Йосип Шутало, Юри Бас, Йоррел Хато, Джордан Хендерсон, Кеннет Тейлор (Кристиан Расмуссен, 78'), Стивен Бергёйс (Чуба Акпом, 72'), Бертран Траоре, Брайан Бробби (Ваутер Вегорст, 72'), Мика Годтс (Киан Фитц-Джим, 57')
Лацио: Христос Мандас, Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш, 69'), Самуэль Жиго, Валентин Кастеллано, Фисайо Деле-Баширу, Николо Ровелла, Патрисио Габбарон (Марио Хила, 72'), Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 46'), Педро Родригес (Маттео Гюэндузи, 88'), Булайе Диа (Маттиа Цаканьи, 46'), Лум Чауна
Предупреждения: Йоррел Хато (38'), Брайан Бробби (45 + 1'), Николо Ровелла (45 + 2'), Лука Пеллегрини (46'), Самуэль Жиго (82'), Ваутер Вегорст (83')
У «Лацио» стало 16 очков и первое место в турнирной таблице. В активе «Аякса» 10 баллов и 11-я строчка.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
В параллельной игре «Буде-Глимт» на своем поле выиграл у «Бешикташа» со счетом 2:1.
За гостей забил Жедсон Фернандеш, за хозяев — Филип Зикернагель и Один Бьертуфт.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Будё-Глимт — Бешикташ 2:1
Голы: 0:1 Жедсон Фернандеш (21'), 1:1 Филип Синкернагель (37'), 2:1 Один Бьортуфт (43')
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес, Хокон Эвьен (Сондре Фет, 71'), Филип Синкернагель (Исак Дюбвик Мяяття, 80'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 80'), Йенс Хёуге, Jostein Gundersen
Бешикташ: Эрсин Дестаноглу, Эмирхан Топчу, Йонас Свенссон, Рафаэл Силва (Can Keles, 87'), Жедсон Фернандеш, Онур Булут (Mustafa Erhan Hekimoglu, 76'), Шер Ндур (Салих Учан, 64'), Али Эльмусрати, Семих Кылычсой, Бахтиёр Зайнутдинов, Tayyib Talha Sanuc
Предупреждения: Шер Ндур (37'), Салих Учан (67'), Хокон Эвьен (70')
Теперь «Буде-Глимт» имеет в своем активе 10 очков и идет 13-м. В активе «Бешикташа» осталось 6 баллов и 28-е место.
Календарь и таблица Лиги Европы
В еще одном матче «Лион» одолел «Айнтрахт» с результатом 3:2.
На голы Ансгара Кнауффа и Омара Мармуша хозяева ответили точными ударами Райана Шерки, Малика Фофана и Эрнеста Нуама.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Лион — Айнтрахт Ф 3:2
Голы: 0:1 Фарес Шаиби (18'), 1:1 Райан Шерки (27'), 2:1 Малик Мартен Фофана (50'), 3:1 Эрнест Нуама (54'), 3:2 Омар Мармуш (85')
Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико (Абнер Винисиус, 81'), Эрнест Нуама (Жордан Верету, 72'), Неманья Матич, Корентин Толиссо (Таннер Тессманн, 81'), Райан Шерки (Саид Бенрахма, 72'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 81'), Малик Мартен Фофана
Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Нильс Нкунку (Расмус Кристенсен, 46'), Артур Теате, Тута (Эйе Скири, 46'), Робин Кох, Ннамди Коллинз, Марио Гётце (Джан Узун, 63'), Махмуд Дахуд, Ансгар Кнауфф (Жан-Маттео Баойя, 79'), Уго Экитике, Фарес Шаиби (Омар Мармуш, 63')
Предупреждения: Нильс Нкунку (13'), Робин Кох (57'), Александр Ляказетт (61'), Николас Тальяфико (69'), Уго Экитике (74'), Dino Toppmoller (74'), Омар Мармуш (80'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (90'), Расмус Кристенсен (90'), Ннамди Коллинз (90 + 3'), Мусса Ньякат (90 + 7'), Малик Мартен Фофана (90 + 7')
После этой игры «Лион» (13) — четвертый, «Айнтрахт» (13) — пятый.
Также «Маккаби» оказался сильнее РФШ с результатом 2:1.
На голы Идана Нахмиаса и Неманьи Стоича гости ответили точным ударом Робертса Савалниекса.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Маккаби Т-А — РФШ 2:1
Голы: 1:0 Идан Начмиас (16'), 1:1 Робертс Савалниекс (52'), 2:1 Неманья Стоич (69')
Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Идан Начмиас, Раз Шломо (Став Лемкин, 57'), Рой Ревиво, Неманья Стоич, Габи Каниховски (Иссуф Сиссоко, 77'), Йорис ван Оверем, Дор Перец, Дор Тургеман (Ошер Давида, 90'), Хишам Лайос (Сагив Ехезкель, 77'), Weslley Patati (Elad Madmon, 90')
РФШ: Фабрис Ондоа, Робертс Савалниекс, Янис Икаунекс, Дмитрий Зеленков (Лука Силагадзе, 89'), Стефан Панич, Седрик Куадио (Дарко Лемайич, 66'), Лаша Одишария (Петр Мареш, 77'), Adam Markhiyev, Ziga Lipuscek, Herdi Prenga, Haruna Rasid Njie (Элвис Стуглис, 46')
Предупреждения: Лаша Одишария (68'), Adam Markhiev (83'), Weslley Patati (84')
У «Маккаби» стало 6 баллов и 27-е место. В активе РФШ 2 очка и 34-я строчка.
И, наконец, «Порту» взял верх над «Мидтьюлланном» со счетом 2:1.
Авторами забитых мячей стали Данни Намасо и Саму.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Порту — Мидтьюлланн 2:0
Голы: 1:0 Дэнни Намасо (30'), 2:0 Samu Aghehowa (56')
Порту: Диогу Кошта, Мартин Фернандеш (Тьягу Джало, 90'), Неуэн Перес, Отавио, Пепе (Гонсалу Боржеш, 83'), Галено, Стефен Эустакиу, Алан Варела (Vasco Sousa, 83'), Фабиу Виейра (Иван Хайме, 69'), Дэнни Намасо (Родригу Мора, 90'), Samu Aghehowa
Мидтьюлланн: Дамиан Эмилиано Мартинес, Элиас Рабн Олафссон (Йонас Лоссль, 71'), Йоэль Андерссон, Мадс Бек, Усман Дяо, Адам Габриэл (Педро Браво, 77'), Оливер Сёренсен, Адам Букса, Эдвард Чилуфя (Вальдемар Бюсков, 61'), Паулинью (Виктор Бак, 61'), Mikel Gogorza (Дениль Кастильо, 61')
Предупреждения: Дэнни Намасо (55'), Мадс Бек (90 + 8')
«Порту» (8) — теперь 18-й, «Мидтьюлланн» (7) — 23-й.