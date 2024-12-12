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    Аморим: Победа важна в моменте, и это помогает подготовиться к следующей игре

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о матче против «Виктории» (2:1).

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Мы стали играть лучше по ходу матча. В первом тайме мы контролировали игру, но не создавали моментов. Нам не хватало скорости и движения, мы не владели мячом, потому что на этом поле было трудно находить нападающих пасами. У соперника тоже не было моментов.

    В начале второго тайма мы пропустили гол, но хорошо отреагировали. Мы вытеснили соперника на его половину поля и забили. Победа важна в моменте, и это помогает подготовиться к следующей игре.

    Второй тайм? Скорости возросли. Я сказал игрокам, что нам нужно больше движения впереди, потому что соперники должны чувствовать, что мы опасны. Мы немного изменили игру, и футболисты, вышедшие со скамейки, помогли. Мы улучшили не только саму игру, но и скорость», — цитирует Аморима BBC.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и идет 5-м в турнирной таблице, «Виктория» (9) — 15-я.

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