Лукман: Чувствовали, что «Аталанта» может больше в игре с «Реалом»

Адемола Лукман Фото: globallookpress.com
«Мы разочарованы результатом, потому что чувствовали, что могли бы сделать больше, но есть и гордость. Показали, что можем соревноваться с командой чемпионов.
Конечно, были моменты, когда мы могли бы сыграть лучше, но я считаю, что сегодня мы выстояли перед "Реалом", и это важно для нашего роста», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукмана.
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«Реал» набрал 9 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице.
«Аталанта» (11) опустилась на 8-ю позицию.