Пожалуй, самый интересный матч вечера Лиги чемпионов. 10 декабря в Бергамопримет мадридскийв рамках 6-го тура.

Впереди у «Аталанты» игра с более слабым «Штурмом» и потому хозяева могут позволить себе потерять очки, но с «Реалом» сейчас можно и нужно играть смелее, а бергамаски не из тех, у кого трясутся ноги перед большими клубами. Тем более что коллектив Гасперини ни разу не проиграл в этом розыгрыше ЛЧ, а его серия в 9 побед подряд только подтверждает хорошую форму.

«Реалу» нужно побеждать, поскольку сейчас мадридцы замыкают зону плей-офф, а в двух очках расположился ПСЖ, который сыграет с «Зальцбургом». Есть потенциальная возможность того, что команда Анчелотти потеряет свою позицию.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последних матчах «Аталанта» разгромила «Янг Бойз» 6:1, обыграла «Рому» 2:0 и «Милан» 2:1. «Реал» проиграл в ЛЧ «Ливерпулю» 0:2, а в Примере одолел «Хетафе» 2:0 и «Жирону» 3:0, а также уступил «Атлетику» Бильбао 1:2.

Прогнозы и ставки на игру

Все понимают, что это будет очень сложный матч для гостей. И котировки это хорошо демонстрируют.

Букмекеры дают на победу «Аталанты» и «Реала» 2.59 и 2.70 соответственно. За 3.70 можно поставить на ничью.

Аналитики LiveSport.Ru сделали два отдельных прогноза на эту встречу. В первом эксперты предложили более прагматичные ставки за 1.96 и 2.66, а во втором нам предлагают поставить на исход и точный счет с коэффициентами 5.00 и 15.00.

сделали два отдельных прогноза на эту встречу. В первом эксперты предложили более прагматичные ставки за 1.96 и 2.66, а во втором нам предлагают поставить на исход и точный счет с коэффициентами 5.00 и 15.00. ИИ считает, что «Аталанта» не проиграет поединок и заработает один пункт благодаря ничье 1:1.

Где смотреть

Смотрите прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Реал» и других поединков Лиги чемпионов на LiveCup.Run. На сайте вы найдете составы, статистику и коэффициенты.

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