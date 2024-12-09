WhoScored назвал символическую сборную 18-го тура РПЛ

Александр Васютин («Акрон») Фото: globallookpress.com
По итогам 18-го тура в нее попало больше всего футболистов из московского «Динамо» (3). Самый высокий балл получил от издания защитник «Ахмата» Александр Жиров (9).
Сборная 18-го тура РПЛ
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Символическая сборная 18-го тура.
Вратарь: Александр Васютин («Акрон»).
Защитники: Александр Кутицкий («Динамо» Москва), Виллиан Роша (ЦСКА), Александр Жиров, Арсен Адамов (оба — «Ахмат»).
Полузащитники: Тео Бонгонда, Эсекьель Барко (оба — «Спартак»), Богдан Йочич («Рубин»), Бителло («Динамо» Москва).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).