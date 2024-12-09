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    Мбаппе: Если вы хотите, чтобы мы играть, мы будем играть, но у нас нет периода восстановления

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    Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе порассуждал о напряженном календаре в европейском футболе.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «Вы хотите, чтобы мы играли, мы будем играть. Но у нас нет периода восстановления. Я всегда хочу играть. Но дайте нам время на восстановление.

    В НБА у игроков есть четырехмесячный отпуск. Мы же отдыхаем две недели. По истечении этих двух недель твое состояние досконально анализируют. На второй неделе ты снова начинаешь бегать, это не отпуск.

    Когда я смотрю рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, то вижу представителей и других видов спорта. Это правда, что мы зарабатываем много денег. Я не говорю, что мы не хотим играть, но дайте нам отдыхать. Я люблю отдыхать, потому что мое время дорого. Можете сфотографировать меня тысячу раз, мне все равно.

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    • На Евро я сломал нос, я был уставшим. Я хотел остаться, потому ради сборной ты отдаешь все силы. Но это было утомительно. Я сразу же (после вылета команды) отправился в отпуск. Я не стал ждать. Время уже поджимало, потому что у меня была презентация в "Реале". А потом я отправился в отпуск», — сказал RMC Sport.

    Напомним, что «Реал» в нынешнем сезоне выступает в Примере, Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

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