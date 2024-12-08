Тюкавин: Хотелось оформить хет-трик, но заболела нога, решил замениться

Нападающий «Динамо»прокомментировал разгромную победу над(4:1) в 18-м туре РПЛ.

В этой игре Тюкавин забил два гола и сделал результативную передачу.

«Голевая передача на Карраскаля — это был удар. Хорошо, что там оказался Хорхе и у него получилось забить.

В эпизоде с моим вторым голом было трудно бить в одно касание. Постарался развернуться и пробить как получится. Я так понимаю, что там был рикошет, но не видел — от ноги защитника или газона. Мяч залетел в девятку, отлично, но главное, что "Динамо" победило.

Возможно, это была моя лучшая игра, а может и нет. Еще есть куда стремиться.

Конечно, мне хотелось оформить хет‑трик, но у меня немного нога заболела. Решил замениться, чтобы не усугублять.

Сначала было тяжело в такую погоду, но потом поле "растаяло" и дальше уже был обычный матч», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».