ЦСКА выиграл на выезде у «Факела» в РПЛ

Тамерлан Мусаев Фото: globallookpress.com
Единственный мяч на 13-й минуте забил форвард армейцев Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Факел — ЦСКА 0:1
Гол: 0:1 Тамерлан Мусаев (13') Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Игорь Юрганов, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Ильнур Альшин, Даниэль Мишкич, Евгений Марков, Алексей Каштанов ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Pjanic M. Предупреждения: Ираклий Квеквескири (39'), Pjanic M. (79'), Никита Моцпан (81'), Михаил Щетинин (86')
ЦСКА перед зимней паузой пока шестой с 31 очком. «Факел» в зоне стыков с 14 очками.