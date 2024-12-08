«Динамо» на своем поле сыграет с «Химками» в матче 18-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Динамо»

«Динамо» идет на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 17-ти матчах. Московский клуб одержал 9 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 33:19.

Команда Марцела Лички не проигрывает в чемпионате на протяжении шести матчей подряд. При этом две последние игры с «Факелом» и «Ахматом» завершились для «Динамо» вничью — 1:1. В матче с грозненцами одно очко москвичам принес гол вратаря Лещука, забитый в компенсированное ко второму тайму время.

В Кубке России «Динамо» продолжает свои выступления по Пути РПЛ. В ответном матче с «Локомотивом» «бело-голубые» забили необходимый гол в концовке (1:0; первый матч 1:2), а затем переиграли соперника в серии пенальти.

«Химки»

«Химки» с 14 очками идут в зоне стыковых матчей, расположившись на 13-й позиции в турнирной таблице. Подмосковный клуб одержал 3 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, забив 21 гол и пропустив 31 раз в свои ворота.

В крайнем туре «Химки» довольно неожиданно обыграли в гостях одного из лидеров чемпионата — «Локомотив» (3:1). До этого команда Артиги отобрала очки еще у одного претендента на титул, сыграв вничью с «Краснодаром» (2:2).

А вот борьбу за Кубок России «красно-чёрные» уже прекратили. «Химки» не смогли пройти «Урал» в 1/4 финала Пути регионов, уступив сопернику в серии пенальти (1:1 в основное время).

Личные встречи

В матче первого круга команды устроили голевую перестрелку, три очка в которой заработали футболисты «Динамо» — 4:2.

В 10-ти последних встречах на счету «бело-голубых» 6 побед, «Химки» оказались сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Химки» с коэффициентом 2.15.