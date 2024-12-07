07 декабря в Лондоне состоится встреча. Команды сыграют на «Селлхерст Парк». Начало в 18:00 мск.

Это свершилось. «Ман Сити» прервал свою безвыигрышную серию. В прошлом туре «горожане» не оставили шансов «Ноттингем Форест», разгромив соперника 3:0. Благодаря этому гости смогли закрепиться на 4-й позиции в таблице с 26 очками на счету.

«Кристал Пэлас» минимально выиграл у «Ипсвича» и для него это была первая победа за 5 последних матчей в турнире. Лондонцы пытаются всеми способами набирать очки, так как у них 12 пунктов и отрыв от зоны вылета составляет всего 3 очка.

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Прогнозы, ставки, коэффициенты

В любом случае для «Сити» это будет непростой матч. На «Селлхерст Парк» сопротивление всегда выше. Вдобавок команда Гвардиолы испытывает кадровые проблемы. В лазарете много футболистов.

Однако недавний успех «горожан» повлиял на оценки букмекеров. Они дают такие коэффициенты: 4.70 на «Кристал Пэлас», 4.10 на ничью, 1.68 на победу «Ман Сити».

на «Кристал Пэлас», на ничью, на победу «Ман Сити». ИИ считает, что гости продолжат забивать и прогнозирует их крупную победу со счетом 4:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.10 и 2.00.

Смотреть игру

Смотреть прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» можно на LiveCup.Run. Там же следите за другими спортивными событиями этих выходных.

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