Моуринью пожаловался на турецкие СМИ

Главный тренер турецкого «Фенербахче»недоволен чересчур пристальным вниманием в нему и его команде со стороны местных СМИ и считает, что они должны снизить давление.

«Мой "Фенербахче" занимает второе место в таблице, отставая от лидера "Галатасарая" на три очка. Но местные СМИ все равно меня убивают. Проявите ко мне немного уважения.

Не пытайтесь сделать со мной то же самое, что с Джованни ван Бронкхорстом (работал до португальца в "Бешикташе"). Не знаю ни одного тренера, способного сотворить чудо за три, четыре, пять месяцев и изменить всё. На мой взгляд, ван Бронкхорст отлично справлялся.

Чтобы клубы и игроки развивались, им нужна стабильность, в том числе в тренерах, в философии. Так что дайте мне немного отдохнуть, позвольте спокойно работать. Но если спокойствия не будет, то это не проблема, я все равно получаю удовольствие от работы», — приводит слова Моуринью ESPN.

Сейчас «Фенербахче» идет вторым в чемпионате Турции и всего на три очка отстает от лидирующего «Галатасарая».