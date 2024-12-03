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    Моуринью пожаловался на турецкие СМИ

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью недоволен чересчур пристальным вниманием в нему и его команде со стороны местных СМИ и считает, что они должны снизить давление.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мой "Фенербахче" занимает второе место в таблице, отставая от лидера "Галатасарая" на три очка. Но местные СМИ все равно меня убивают. Проявите ко мне немного уважения.

    Не пытайтесь сделать со мной то же самое, что с Джованни ван Бронкхорстом (работал до португальца в "Бешикташе"). Не знаю ни одного тренера, способного сотворить чудо за три, четыре, пять месяцев и изменить всё. На мой взгляд, ван Бронкхорст отлично справлялся.

    Чтобы клубы и игроки развивались, им нужна стабильность, в том числе в тренерах, в философии. Так что дайте мне немного отдохнуть, позвольте спокойно работать. Но если спокойствия не будет, то это не проблема, я все равно получаю удовольствие от работы», — приводит слова Моуринью ESPN.

    Сейчас «Фенербахче» идет вторым в чемпионате Турции и всего на три очка отстает от лидирующего «Галатасарая».

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