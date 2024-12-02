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    • «Динамо» М ушло от поражения в матче с «Ахматом», гол забил вратарь Лещук
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    Личка — об игре с «Ахматом»: Ноль эмоций у нас

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка остался недоволен игрой своей команды в игре 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1) и добавил, что футболисты должны быть более мотивированными, если хотят чего-то достичь.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Сегодня была очень плохая игра. Ноль эмоций у нас. Приехали чуть‑чуть побегать по стадиону. Нужно добавлять в желании. Могли догнать "Спартак" и "Локомотив" в турнирной таблице. А мы не уважаем этот шанс. Я очень недоволен подходом к игре. У команды вообще не было эмоций, желания показать что‑то болельщикам.

    Понятно, что график плотный. Но футбол — это отличная и красивая работа. Ты должен ценить, что можешь выступать в РПЛ, такое отношение недопустимо.

    Да, ты можешь устать. Но ты можешь отработать 45–60 минут и потом сказать: "Я больше не могу". А выходить на поле без эмоций, без желаний, гулять, как в городе. Я этого не понимаю, — сказал Личка в эфире "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    "Динамо" ушло от поражения с "Ахматом" (1:1) в компенсированное время после гола вратаря Игоря Лещука.

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