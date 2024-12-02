Анчелотти: Мбаппе играл очень хорошо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Хетафе» (2:0) в матче Ла Лиги. Встреча прошла 1 декабря. Специалист похвалил Килиана Мбаппе.

«Что ж, мы вышли с хорошим балансом и настроем, хороший матч. Мы выиграли его с достоинством.

Спад после 75-й минуты — это нормально. У нас было много моментов, чтобы закончить матч. Мы играли в среду вечером, приехали в 6 утра и не смогли тренироваться в четверг. Уставать — это нормально.

Беллингем? У него была проблема с шеей. Не мог продолжать, но это пустяки.

Что касается Мбаппе, то он играл очень хорошо, был активен, опасен, забил очень важный гол. Он создал возможности, это то, чего мы от него хотим.

"Реал" отстает от "Барселоны" на 1 очко при игре в запасе? Клуб, несмотря на травмы, трудности, которых много, борется. Что вселяет в меня уверенность, так это то, что у нас снова хороший настрой, концентрация… Постепенно мы решим проблемы. А пока мы сражаемся», — приводит слова Анчелотти AS.