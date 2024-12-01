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    Махачкалинское «Динамо» и «Факел» поделили очки

    «Динамо» Мх — «Факел»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 17-го тура чемпионата Англии махачкалинское «Динамо» и воронежский «Факел» сыграли вничью.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Факел 0:0
    Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Муталип Алибеков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Mrezigue H., Dapo J. Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Райан Сенхаджи, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Даниэль Мишкич, Ильнур Альшин, Евгений Марков, Алексей Каштанов Предупреждения: Алексей Каштанов (66'), Сослан Кагермазов (86'), Mrezigue H. (89')

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Динамо» набрало 17 очков и идет на 11-м месте в турнирной таблице. У «Факела» 14 баллов и 14-я строчка.

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