«Динамо» Мх — «Факел»: счет матча 0:0, обзор

Гамид Агаларов Фото: globallookpress.com
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо Мх — Факел 0:0
Динамо Мх: Давид Волк, Сослан Кагермазов, Нардин Мулахусейнович, Муталип Алибеков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Mrezigue H., Dapo J. Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Райан Сенхаджи, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов, Даниэль Мишкич, Ильнур Альшин, Евгений Марков, Алексей Каштанов Предупреждения: Алексей Каштанов (66'), Сослан Кагермазов (86'), Mrezigue H. (89')
Таким образом, «Динамо» набрало 17 очков и идет на 11-м месте в турнирной таблице. У «Факела» 14 баллов и 14-я строчка.