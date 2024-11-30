«СКА-Хабаровск» продлил серию поражения «Сокола»

Георгий Гонгадзе Фото: globallookpress.com
Матч в Саратове завершился со счетом 1:0 в пользу «СКА-Хабаровск».
Автором единственного гола стал нападающий гостей Георгий Гонгадзе, отличившийся на 39-й минуте.
«Сокол» проиграл четвертый матч подряд в рамках Первой лиги.
«СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице — 29 очков. «Сокол» находится на 16-й строчке — 19 очков.
Футбол. Россия. Первая лига
Сокол — СКА-Хабаровск 0:1
Гол: 0:1 Георгий Гонгадзе (39') Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Иван Чуриков, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Владлен Бабаев, Артем Молодцов, Данил Полубояринов, Дмитрий Сасин, Павел Забелин, Егор Карпицкий СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Артём Быков, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Martinez B. Предупреждения: Дмитрий Иванов (33'), Антон Синяк (49'), Артем Симонян (52'), Martinez B. (63')