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    Бывший голкипер «ПСЖ» отреагировал на конкуренцию между Сафоновым и Доннаруммой

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    Бывший голкипер «ПСЖ» Жан-Мишель Мутье высказался о конкуренции между Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой. Он отметил, что вратарь — это действительно особая позиция

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    «Вратари — это уверенность. Всегда говорил, что в команде должны быть основной вратарь и резервный — иначе там будет два плохих вратаря.

    Но голкипер — это действительно особая позиция. Он барометр команды, он может успокоить своих товарищей по команде или повергнуть их в полную панику, если его лихорадит и он сомневается.

    На мой взгляд, решение нужно принять в начале сезона и отменить его, только если основной игрок полностью провалится. За исключением ошибки Сафонова, я не вижу отличий от того, как сыграл бы Доннарумма. Он не Дасаев», — приводит слова Мутье Le10sport.

    Ранее Сафонов вышел на поле с первых минут в двух последних матчах «ПСЖ» — с «Тулузой» (3:0) и «Баварией» (0:1).

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