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    Николич объяснил высокую результативность защитников ЦСКА

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру защитников армейцев в нынешнем сезоне.

    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА
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    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА

    «Из-за чего много голов команды забивают именно защитники? Мы им позволяем активно участвовать в стандартах, поэтому, конечно, у них появляется много возможностей забивать. Но главное, что у футболистов есть такие качества.

    У кого-то есть "забивные" качества, поэтому при ситуации они ими пользуются», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

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