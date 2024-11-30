Николич объяснил высокую результативность защитников ЦСКА

Главный тренероценил игру защитников армейцев в нынешнем сезоне.

«Из-за чего много голов команды забивают именно защитники? Мы им позволяем активно участвовать в стандартах, поэтому, конечно, у них появляется много возможностей забивать. Но главное, что у футболистов есть такие качества.

У кого-то есть "забивные" качества, поэтому при ситуации они ими пользуются», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Сегодня, 30-го ноября защитник армейцев Матвей Лукин оформил дубль в ворота «Рубина» (2:2) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.