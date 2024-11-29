«Санкт-Паули» — «Хольштайн Киль»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 12-го тура немецкой Бундеслигив родных стенах переигралсо счетом 3:1.

За хозяев в первом тайме забил Манолис Салиакис, а во второй половине встречи отметились Морган Гилавоги и Йоханнес Эггештайн. Гол престижа за гостей на счету Фила Харреса.

Футбол. Германия. Бундеслига Санкт-Паули — Хольштайн 3:1 Голы: 1:0 Manolis Saliakas (25'), 2:0 Морган Гилавоги (56'), 3:0 Йоханнес Эггештайн (85'), 3:1 Phil Harres (90 + 1') Предупреждения: Льюис Холтби (23'), Суто Матино (23'), Марко Ивезич (27'), Эрик Смит (38'), Тимо Беккер (38'), Оладапо Афолаян (87'), Патрик Эррас (90 + 2')

Календарь и таблица Бундеслиги

«Санкт-Паули» смог набрать 11 баллов и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. У «Хольштайна» осталось 5 баллов и 17-я строчка.