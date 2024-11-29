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    Все новости спорта

    Чистяков назначен на матч «Краснодар» — «Спартак»

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    РФС назвал арбитров на матчи 17-го тура российской Премьер-лиги.

    Артем Чистяков
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    Артем Чистяков

    30 ноября (суббота)

    «Акрон» — «Оренбург»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Гвардис.

    ЦСКА — «Рубин»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Ростов» — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мартынов.

    1 декабря (воскресенье)

    «Локомотив» — «Химки»: судья — Артём Любимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Сергей Мацюра.

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    • «Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.

    «Динамо» Махачкала — «Факел»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Николай Иванов.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Краснодар» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Юрий Баскаков.

    2 декабря (понедельник)

    «Ахмат» — «Динамо» Москва: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.

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