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    «Реал» может подписать защитника «Борнмута»

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    Мадридский «Реал» продолжает поиски качественного центрального защитника, который в перспективе может стать игроком основного состава.

    Илья Забарный
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    Илья Забарный

    Как сообщает портал TodoFichajes, в поле зрения селекционного отдела «сливочных» попал украинец Илья Забарный из английского «Борнмута».

    В контракте 22-летнего игрока имеется фиксированная сумма отступных в размере 60 млн евро. Помимо «Реала» Забарным также интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

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  • 20/11/2024

    • За «Борнмут» защитник выступает с января 2023 года, перейдя из киевского «Динамо». Напомним, что в «Реале» играет его партнер по сборной Украины голкипер Андрей Лунин.

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