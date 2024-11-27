«Реал» может подписать защитника «Борнмута»

Мадридскийпродолжает поиски качественного центрального защитника, который в перспективе может стать игроком основного состава.

Как сообщает портал TodoFichajes, в поле зрения селекционного отдела «сливочных» попал украинец Илья Забарный из английского «Борнмута».

В контракте 22-летнего игрока имеется фиксированная сумма отступных в размере 60 млн евро. Помимо «Реала» Забарным также интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм».

За «Борнмут» защитник выступает с января 2023 года, перейдя из киевского «Динамо». Напомним, что в «Реале» играет его партнер по сборной Украины голкипер Андрей Лунин.