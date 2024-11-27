«Янг Бойз» — «Аталанта»: счет матча 1:6, обзор голов

Марко Ретеги Фото: globallookpress.com
Единственный мяч в составе хозяев на 11-й минуте забил Сильвер Ганвула.
Главными героями встречи стали бельгиец Шарль де Кетеларе и нападающий Марко Ретеги, оформившие по дублю. Также забивали защитник Сеяд Колашинаца и хавбек Лазар Самарджич.
Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
Янг Бойз — Аталанта 1:5
Голы: 0:1 Матео Ретеги (9'), 1:1 Сильвер Ганвула (11'), 1:2 Шарль Де Кетеларе (28'), 1:3 Зеад Колашинац (32'), 1:4 Матео Ретеги (39'), 1:5 Шарль Де Кетеларе (56'), 1:6 Лазар Самарджич (90') Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Левен Блюм, Жауэн Аджам (Закари Атекаме, 78'), Мохамед Камара, Сандро Лаупер, Филип Угринич, Лукаш Лакомий (Дариан Малес, 46'), Эбрима Колли (Алан Виржиниус, 46'), Жоэль Монтейру (Мешак Элиа, 67'), Шейх Няьссе, Сильвер Ганвула (Седрик Иттен, 61') Аталанта: Марко Карнесекки, Маттео Руджери, Зеад Колашинац (Рафаэл Толой, 75'), Исак Хин (Бен Годфри, 80'), Одилон Коссуну, Шарль Де Кетеларе (Марко Палестра, 75'), Марио Пашалич, Марко Брешианини (Лазар Самарджич, 63'), Мартен де Рон, Хуан Куадрадо, Матео Ретеги (Николо Дзаньоло, 63') Предупреждения: Эбрима Колли (44'), Марко Брешианини (45'), Мешак Элиа (74')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Аталанта» с 11 очками идет в лидирующей группе ЛЧ. «Янг Бойз» замыкает таблицу с 0 очков.