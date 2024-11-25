Слот: Отрыв от «Сити»? В прошлом сезоне у «Арсенала» было тоже самое, но «горожане» взяли титул

Наставникответил на вопрос об отрыве в восемь очков от второго

«Преимущество комфортное, но мы также знаем, чего нам стоило его добиться, одержать эти победы. И мне нужно только сказать игрокам, что лишь в одном или двух матчах у нас были крупные победы, в остальных разница была невелика.

Кажется, в прошлом сезоне, в его второй половине "Арсенал" на восемь очков обгонял "Ман Сити", но "горожане" догнали его и взяли титул.

Конкурируя с "Арсеналом", "Ман Сити", "Челси", "Тоттенхэмом" и остальными прекрасными командами, ты знаешь, что они способны одержать много побед подряд Так что здорово быть в том положении, в котором мы сейчас находимся, но мы не расслабляемся», — приводит слова Слота The Mirror.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.