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    Слот: Отрыв от «Сити»? В прошлом сезоне у «Арсенала» было тоже самое, но «горожане» взяли титул

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос об отрыве в восемь очков от второго «Манчестер Сити».

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Преимущество комфортное, но мы также знаем, чего нам стоило его добиться, одержать эти победы. И мне нужно только сказать игрокам, что лишь в одном или двух матчах у нас были крупные победы, в остальных разница была невелика.

    Кажется, в прошлом сезоне, в его второй половине "Арсенал" на восемь очков обгонял "Ман Сити", но "горожане" догнали его и взяли титул.

    Конкурируя с "Арсеналом", "Ман Сити", "Челси", "Тоттенхэмом" и остальными прекрасными командами, ты знаешь, что они способны одержать много побед подряд Так что здорово быть в том положении, в котором мы сейчас находимся, но мы не расслабляемся», — приводит слова Слота The Mirror.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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