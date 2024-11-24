Осинькин: Ороз вернул нас в игру, мы боролись за три результата

Главный тренер самарскихвысказался о матче против(2:1).

«Учитывая, что достаточно долго было сложное положение в команде… Мы максимально настраивались на эту игру, понимали, что это последний домашний матч перед паузой. Хорошо, что в итоге смогли дожать соперника во втором тайме. Про пенальти и отмененные голы не хочу отвечать, это вопрос для судейских комиссий.

Как прошел перерыв? Тяжело. Это накладывается не только на эту игру. Может, в этот раз не было каких‑то повышенных эмоций. Была рабочая атмосфера, показали какие‑то моменты. Понимали, что игра может пойти по‑другому сценарию. Доминик Ороз вернул нас в игру, мы боролись за три результата.

По Ломаеву пока прогноз неутешительный. Кто будет играть в воротах? Тот, кто будет сильнее в следующих матчах», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Команда Игоря Осинькина поднялась в турнирной таблице на 12-е место — 15 очков. «Ахмат» остался на 15-й строчке — 9 очков.