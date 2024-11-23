Мостовой: Если бы «Оренбург» играл без удаления, наиграл бы на ничью

Бывший футболист сборной Россиивысказался о минимальной победе в матче 16-го тура РПЛ против(1:0).

«Тяжелый матч для "Зенита". Но в таких матчах и проявляются все качества: дожать, задавить и выиграть. После отменённого гола "Зенита" думал, что "Оренбург" выстоит и будет ничья. Но игрок "Оренбурга", который должен был сыграть с Ерохиным, просто разинул варежку. Мне непонятно, зачем в центре поля в подкате прыгал Коваленко, зная, что у него есть карточка. Глупейший момент!

Если бы "Оренбург" играл без удаления, наиграл бы на ничью. Даже в меньшинстве у них было пару хороших моментов», — сказал Мостовой Чемпионату.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице российской Премьер-лиги с 39-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 16-й позиции с 8-ю баллами.