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    Мостовой: Если бы «Оренбург» играл без удаления, наиграл бы на ничью

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о минимальной победе «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Тяжелый матч для "Зенита". Но в таких матчах и проявляются все качества: дожать, задавить и выиграть. После отменённого гола "Зенита" думал, что "Оренбург" выстоит и будет ничья. Но игрок "Оренбурга", который должен был сыграть с Ерохиным, просто разинул варежку. Мне непонятно, зачем в центре поля в подкате прыгал Коваленко, зная, что у него есть карточка. Глупейший момент!

    Если бы "Оренбург" играл без удаления, наиграл бы на ничью. Даже в меньшинстве у них было пару хороших моментов», — сказал Мостовой Чемпионату.

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    • После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице российской Премьер-лиги с 39-ю очками в активе. «Оренбург» — на последней 16-й позиции с 8-ю баллами.

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