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    • В «Манчестер Сити» сообщили о продлении контракта с Гвардиолой
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    Левандовский — про Гвардиолу: Как человек он был тяжелым для игроков

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о работе с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Как человек он был тяжёлым для игроков. В то время он был блестящ с точки зрения футбольной тактики и думал, что если все будут следовать за ним, то победят. Позже я увидел, что он изменился.

    Думаю, Гвардиола понял, что если он будет более человечным и открытым, то это поможет ему больше, чем тактика», — сказал Левандовский в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.

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    Напомним, что Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026-го года с опцией автоматической пролонгации еще на один сезон.

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