Левандовский — про Гвардиолу: Как человек он был тяжелым для игроков

Нападающийвысказался о работе с наставником

«Как человек он был тяжёлым для игроков. В то время он был блестящ с точки зрения футбольной тактики и думал, что если все будут следовать за ним, то победят. Позже я увидел, что он изменился.

Думаю, Гвардиола понял, что если он будет более человечным и открытым, то это поможет ему больше, чем тактика», — сказал Левандовский в видео на YouTube-канале Рио Фердинанда.

Польский форвард играл под руководством испанского специалиста в «Баварии».

Напомним, что Хосеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до лета 2026-го года с опцией автоматической пролонгации еще на один сезон.