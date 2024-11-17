ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций
  • 22:06
    • Синнер выиграл Итоговый турнир-2024
  • 21:54
    • Англия разгромила Ирландию, Греция уверенно победила Финляндию
  • 19:13
    • «Ак Барс» проиграл ЦСКА, «Витязь» разгромил «Северсталь»
    Все новости спорта

    Кейн: Первый тайм был сложным, но мы довели дело до конца

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Ирландии
    Форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе в матче с Ирландией (5:0).

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    «Очень важная победа для нас. Этот сбор прошел очень хорошо, у нас было два тяжелых матча. Мы сделали свою работу в Греции и теперь здесь. Первый тайм был сложным, но на второй мы вышли с большей энергией и довели дело до конца. Мы говорили о новых возможностях для молодых игроков, и они показали, почему они здесь, забили пару классных голов.

    Было приятно видеть, как Джаррод Боуэн вышел на поле и сразу же забил. Томасу Тухелю есть из кого выбирать. Много молодых игроков, которые проявили себя, и более опытные, которые сейчас травмированы, но будут стремиться вернуться. Так что есть хороший баланс. Уверен, он Тухель будет следить за всеми», — приводит слова Кейна BBC.

    Англия набрала 15 очков, заняла первое место в группе и вышла в Лигу А.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания продолжит побеждать
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...
  • «Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Игра на территории «Вегаса» получится результативной
  • «Вегас» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Болгария — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры