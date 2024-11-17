Кейн: Первый тайм был сложным, но мы довели дело до конца

Форвард сборной Англиивысказался о победе в матче с Ирландией (5:0).

«Очень важная победа для нас. Этот сбор прошел очень хорошо, у нас было два тяжелых матча. Мы сделали свою работу в Греции и теперь здесь. Первый тайм был сложным, но на второй мы вышли с большей энергией и довели дело до конца. Мы говорили о новых возможностях для молодых игроков, и они показали, почему они здесь, забили пару классных голов.

Было приятно видеть, как Джаррод Боуэн вышел на поле и сразу же забил. Томасу Тухелю есть из кого выбирать. Много молодых игроков, которые проявили себя, и более опытные, которые сейчас травмированы, но будут стремиться вернуться. Так что есть хороший баланс. Уверен, он Тухель будет следить за всеми», — приводит слова Кейна BBC.

Англия набрала 15 очков, заняла первое место в группе и вышла в Лигу А.