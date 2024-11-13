Веретенников прокомментировал закрытие «Краснодара-2»

Известный российский футболист и тренервысказался о вероятном закрытии

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Олег Веретенников Фото: gfckrasnodar.ru

«Очень жаль. Хотелось бы, чтобы вот эта плеяда футболистов 2003, 2004 и 2005 года рождения нашла себе клуб. Хочется, чтобы эта команда существовала. Когда я работал в "Краснодаре-2", то не было таких разговоров, что клуб может закрыться.

Не я принимаю решение, но если бы была такая возможность, то, конечно, не закрывал бы клуб. Потому что ребят талантливых и интересных там достаточно много, а академия не перестала хорошо работать. Посмотрите сколько игроков играет в первой и во второй лиге», — сказал Веретенников «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Веретенников работал с «Краснодар-2» с 2023 по 2024 год. Сейчас «бычки» выступают во Второй лиге зоне «Серебро» и идут там на предпоследней строчке.