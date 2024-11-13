Кейн: Англия превыше клуба, это самое важное для профессионального футболиста

Нападающий и капитан сборной Англиидал комментарий по поводу того, что многие футболисты вернулись из национальной команды в свои клубы.

Ранее была информация, что Аарон Рамсдейл, Трент Александер-Арнольд, Леви Колвилл, Деклан Райс, Букайо Сака, Коул Палмер, Джек Грилиш, Фил Фоден и Джеррэд Брэнтуэйт покинули расположение сборной Англии.

«Я думаю, что Англия превыше всего. Англия превыше клуба, это самое важное для профессионального футболиста. Гарет был в этом убеждён и не боялся принимать решения, если мнение некоторых игроков менялось. Считаю ли я, что на этой неделе ситуация могла измениться? Конечно, обидно, что на этой неделе всё так происходит. Это тяжёлый отрезок в сезоне, и, возможно, этим немного воспользовались. Если честно, мне это не очень нравится. Англия превыше всего и любого клуба», — приводит слова Кейна Sky Sports.

В ноябре сборная Англии сыграет против Греции и Ирландии в Лиге наций.