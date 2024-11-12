«Боруссия» уже в январе может купить Беллингема

Джоб Беллингем Фото: globallookpress.com
По информации Newcastle Chronicle, в переходе Беллингема заинтересована дортмундская «Боруссия».
Источник утверждает, что немецкий клуб планирует приобрести 19-летнего футболиста в январе. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов фунтов.
В текущем сезоне 18-летний футболист провел в Чемпионшипе 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джоба Беллингема в 12 миллионов евро.
Напомним, ранее за дортмундскую «Боруссию» выступал Джуд Беллингем, старший брат Джоба.