«Боруссия» уже в январе может купить Беллингема

Атакующий полузащитник «Сандерленда»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации Newcastle Chronicle, в переходе Беллингема заинтересована дортмундская «Боруссия».

Источник утверждает, что немецкий клуб планирует приобрести 19-летнего футболиста в январе. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел в Чемпионшипе 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джоба Беллингема в 12 миллионов евро.

Напомним, ранее за дортмундскую «Боруссию» выступал Джуд Беллингем, старший брат Джоба.