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    «Барселона» раскрыла подробности травмы Ямаля

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, скорее всего, больше не сыграет в ноябре.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Ямаль пропустит две-три недели из-за растяжения связок голеностопа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

    Ламин получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2). В связи с этим 17-летний футболист уже пропустил матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (0:1), в котором «Барселона» проиграла со счетом 0:1.

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    • В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 16 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 150 миллионов евро.

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