«Барселона» раскрыла подробности травмы Ямаля

Атакующий полузащитник «Барселоны», скорее всего, больше не сыграет в ноябре.

Ямаль пропустит две-три недели из-за растяжения связок голеностопа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ламин получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2). В связи с этим 17-летний футболист уже пропустил матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (0:1), в котором «Барселона» проиграла со счетом 0:1.

В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 16 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 150 миллионов евро.