«Барселона» раскрыла подробности травмы Ямаля

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
Ямаль пропустит две-три недели из-за растяжения связок голеностопа, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Ламин получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2). В связи с этим 17-летний футболист уже пропустил матч Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (0:1), в котором «Барселона» проиграла со счетом 0:1.
В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 16 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.
Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 150 миллионов евро.