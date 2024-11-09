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    Смотреть онлайн матча «Страсбур» — «Монако» 09.11.2024. Прямая трансляция в 19:00

    «Страсбур» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Не центральный, но не менее интересный матч 11-го тура Лиги 1. «Монако» проиграл 2 последних матча в турнире, поэтому клуб будет стремиться показать свой лучший футбол. А «Страсбур» — удобный для «монегасков» оппонент. Четыре раза подряд гости обыграли хозяев в чемпионате.

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    «Страсбур» хорошо играет дома. В этом сезоне команда еще не проигрывала на своей поле. В прошлые разы она победила «Нант» 3:1 и «Марсель» 1:0. Последний матч закончился для эльзасцев поражением. Они уступили 0:2 «Сент-Этьену».

    «Монако» неудачно выступил против «Ниццы», проиграв 1:2. Он уступил «Анже» 0:1. При этом коллектив Александра Головина обыграл 1:0 «Болонью» в Лиге чемпионов, что немного разрядило обстановку.

    В таблице чемпионата Франции «Монако» идет 3-м с 20 очками. У «Страсбура» 13 пунктов и 10-е место.

    Прогнозы и ставки

    Явного фаворита здесь нет. Это и неудивительно. У «Монако» есть несколько неприятных кадровых потерь, в числе которых Фоларин Балоган, Мохаммед Салису и Денис Закария.

    Букмекеры дают 3.50 на победу «Страсбура» и 2.02 на успех «Монако». Ничья оценивается коэффициентом 3.70.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

    Искусственный интеллект пророчит «Монако» разгромную победу над «Страсбургом» со счетом 3:0.

    Где смотреть трансляцию матча

    Прямую трансляцию матча «Страсбур» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run. Кроме этого, там можно найти подробную статистику, результаты и составы команд.

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