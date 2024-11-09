«Страсбур» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

«Страсбур» хорошо играет дома. В этом сезоне команда еще не проигрывала на своей поле. В прошлые разы она победила «Нант» 3:1 и «Марсель» 1:0. Последний матч закончился для эльзасцев поражением. Они уступили 0:2 «Сент-Этьену».
«Монако» неудачно выступил против «Ниццы», проиграв 1:2. Он уступил «Анже» 0:1. При этом коллектив Александра Головина обыграл 1:0 «Болонью» в Лиге чемпионов, что немного разрядило обстановку.
В таблице чемпионата Франции «Монако» идет 3-м с 20 очками. У «Страсбура» 13 пунктов и 10-е место.
Прогнозы и ставки
Явного фаворита здесь нет. Это и неудивительно. У «Монако» есть несколько неприятных кадровых потерь, в числе которых Фоларин Балоган, Мохаммед Салису и Денис Закария.
Букмекеры дают 3.50 на победу «Страсбура» и 2.02 на успех «Монако». Ничья оценивается коэффициентом 3.70.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
Искусственный интеллект пророчит «Монако» разгромную победу над «Страсбургом» со счетом 3:0.
Где смотреть трансляцию матча
Прямую трансляцию матча «Страсбур» — «Монако» смотрите на LiveCup.Run. Кроме этого, там можно найти подробную статистику, результаты и составы команд.