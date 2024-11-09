«Ростов» — «Химки»: смотреть онлайн в прямом эфире

В рамках 15-го тура РПЛв очередной раз попытается ответить на вопросы экспертов о том, когда же закончится безвыигрышная серия команды Валерия Карпина. Она встретится с

Суммарно ростовчане не побеждают в чемпионате уже 7 туров подряд. В недавних поединках «сельмаши» проиграли 2:3 «Ахмату» и не сумели обыграть московское «Динамо», хотя и обеспечили себе один пункт, сыграв вничью 1:1.

Итог сейчас «Ростов» 10-й с 14 очками. Победа позволит закрепить успех матча Кубка России против «Спартака», закончившегося со счетом 1:0.

У «Химок» 12 пунктов, с которыми они идут на 13-м месте. В нынешнем сезоне гости на выезде еще не побеждали. В прошлых играх подмосковный клуб проиграл «Краснодару» 0:4 и «Оренбургу» 0:2. В Воронеже команда зацепилась за один балл ничьей 1:1 с «Факелом».

Прогнозы и ставки

Многие ждут от «Ростова» продолжения подъема, поэтому котировки соответствующие.

Букмекеры считают «сельмашей» фаворитом за 1.76. За 3.95 можно взять ничью, а ставка на победу «Химок» будет рассчитываться по коэффициентом 4.30.

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 1.76 пророчат «Ростову» успех.

Искусственный интеллект также склоняется на сторону хозяев и сгенерировал результат 1:0 в их пользу.

Трансляция матча

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