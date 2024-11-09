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    «Байер» упустил победу в матче с «Бохумом», «Боруссия» проиграла «Майнцу»

    «Бохум» — «Байер»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» не смог удержать победу над «Бохумом» - 1:1.

    «Байер»
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    «Байер»

    Патрик Шик на 18-й минуте смог открыть счет, но Кодзи Миеси на 90-й минуте сравнял результат.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бохум — Байер 0:1
    Гол: 0:1 Патрик Шик (18') Бохум: Патрик Древес, Яков Медич, Максимилиан Виттек, Феликс Пасслак (Дани де Вит, 78'), Матуш Беро, Энтони Лосийя (Лукас Дашнер, 69'), Ибраима Сиссоко, Геррит Хольтман (Кристиан Гамбоа, 69'), Филипп Хофман, Мориц Брошински (Кодзи Миёси, 69'), Tim Oermann Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг (Алейш Гарсия, 87'), Пьеро Инкапье, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Флориан Вирц, Йонас Хофман (Нейтан Телла, 64'), Гранит Джака, Роберт Андрих, Патрик Шик (Виктор Бонифас, 77') Предупреждения: Максимилиан Виттек (35'), Патрик Шик (77')

    Леверкузенцы смогли набрать 17 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. У «Бохума» два балла и последнее место.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре «Боруссия» сенсационно проиграла «Майнцу» со счетом 1:3.

    На голы Ли Джэ Сона, Джонатана Буркардта и Пола Небеля гости ответили точным ударом престижа Серу Гирасси.

    Отметим, что «Боруссия» с 27-й минуте играла в меньшинстве из-за удаления Эмре Джана.

    «Майнц» набрал 13 баллов и переместился на 10-е место. «Боруссия» (16) — седьмая.

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