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    Дьяков: Не удивлюсь, если Дзюба забьет «Спартаку»

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    Экс-футболист Виталий Дьяков выразил мнение, что Артему Дзюбе по силам забить «Спартаку» в ближайшем матче РПЛ.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Акрон» сыграет с красно-белыми 10 ноября.

    «Для Дзюбы это будет принципиальный матч, ведь он воспитанник "Спартака". Артем много забивал "красно‑белым" после ухода. Естественно, "Спартак" — очевидный фаворит в этой игре, но у него нестабильные результаты, может быть все что угодно.

    Дзюба забьет "Спартаку"? Почему нет? Это не заоблачно, а вполне возможно. В "Зените" он часто забивал "Спартаку", так что не удивлюсь, что и здесь сможет отличиться», — сказал Дьяков «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне Дзюба провел 6 матчей, забил 2 гола и сделал три результативные передачи.

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