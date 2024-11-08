Дьяков: Не удивлюсь, если Дзюба забьет «Спартаку»

Экс-футболиствыразил мнение, чтопо силам забить «Спартаку» в ближайшем матче РПЛ.

«Акрон» сыграет с красно-белыми 10 ноября.

«Для Дзюбы это будет принципиальный матч, ведь он воспитанник "Спартака". Артем много забивал "красно‑белым" после ухода. Естественно, "Спартак" — очевидный фаворит в этой игре, но у него нестабильные результаты, может быть все что угодно.

Дзюба забьет "Спартаку"? Почему нет? Это не заоблачно, а вполне возможно. В "Зените" он часто забивал "Спартаку", так что не удивлюсь, что и здесь сможет отличиться», — сказал Дьяков «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне Дзюба провел 6 матчей, забил 2 гола и сделал три результативные передачи.