Ван Нистелрой: Мы немного разочарованы, потому что не смогли забить второй гол

Исполняющий обязанности главного тренераподвел итог матча против(1:1).

«Мы немного разочарованы, потому что не смогли забить второй гол, используя те моменты, которые у нас были. Такое чувство возникло не только у меня лично, но и в раздевалке.

В последних матчах мы потеряли несколько очков, потому что не реализовали свои моменты. Хорошо, что мы много создаем на протяжении всего сезона. В этом смысле я не слишком беспокоюсь. Когда футболисты войдут в игру, начнут добиваться результатов и обретут уверенность, тогда придут и голы.

Аморим? С нетерпением жду возможности познакомиться с ним поближе. Он прекрасно зарекомендовал себя — молодой, талантливый тренер, который долгое время добивался успеха в Португалии. Так что, как я уже говорил, я с нетерпением жду возможности продолжать помогать клубу двигаться вперед — это моя главная цель.

Я не говорил с ним, и на данный момент вообще не планировал этого. Я выполняю свою работу по подготовке к играм в четверг и воскресенье, а пока жду, как будут развиваться события в общении с новым главным тренером», — цитирует Нистелроя Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» смог набрать 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 12 баллов и 13-я строчка.