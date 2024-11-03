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    Ван Нистелрой: Мы немного разочарованы, потому что не смогли забить второй гол

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой подвел итог матча против «Челси» (1:1).

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «Мы немного разочарованы, потому что не смогли забить второй гол, используя те моменты, которые у нас были. Такое чувство возникло не только у меня лично, но и в раздевалке.

    В последних матчах мы потеряли несколько очков, потому что не реализовали свои моменты. Хорошо, что мы много создаем на протяжении всего сезона. В этом смысле я не слишком беспокоюсь. Когда футболисты войдут в игру, начнут добиваться результатов и обретут уверенность, тогда придут и голы.

    Аморим? С нетерпением жду возможности познакомиться с ним поближе. Он прекрасно зарекомендовал себя — молодой, талантливый тренер, который долгое время добивался успеха в Португалии. Так что, как я уже говорил, я с нетерпением жду возможности продолжать помогать клубу двигаться вперед — это моя главная цель.

    Я не говорил с ним, и на данный момент вообще не планировал этого. Я выполняю свою работу по подготовке к играм в четверг и воскресенье, а пока жду, как будут развиваться события в общении с новым главным тренером», — цитирует Нистелроя Manchester Evening News.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» смог набрать 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 12 баллов и 13-я строчка.

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