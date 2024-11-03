Тренер «Эспаньола»: У «Барселоны» не было 70 моментов, но они наказали нас тремя голами

Главный тренерподвел итог матча против(1:3).

«Было тяжело, но мы были вовлечены в игру до самого конца. Два офсайда были сосем небольшими. Они не прощают — у них не было 70 моментов, но они наказали нас тремя голами.

План на матч состоял в том, чтобы усилить опорную зону, сместиться в центр. В первом тайме мы очень плохо это интерпретировали. После перерыва мы были лучше — мы знали, что они устали.

Первое, о чем я прошу нападающих — это бежать и прессинговать. Мы должны кусаться, как во втором тайме — именно так мы вытаскивали матчи.

Либо ключевым моментом был план на игру, либо нам казалось, что мы очень хороши. Начало матча сильно повлияло на исход», — цитирует Гонсалеса

Diario Sport.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 33 очками в активе. «Эспаньол» — на 17-й строчке (10).