Тренер «Эспаньола»: У «Барселоны» не было 70 моментов, но они наказали нас тремя голами

«Было тяжело, но мы были вовлечены в игру до самого конца. Два офсайда были сосем небольшими. Они не прощают — у них не было 70 моментов, но они наказали нас тремя голами.
План на матч состоял в том, чтобы усилить опорную зону, сместиться в центр. В первом тайме мы очень плохо это интерпретировали. После перерыва мы были лучше — мы знали, что они устали.
Первое, о чем я прошу нападающих — это бежать и прессинговать. Мы должны кусаться, как во втором тайме — именно так мы вытаскивали матчи.
Либо ключевым моментом был план на игру, либо нам казалось, что мы очень хороши. Начало матча сильно повлияло на исход», — цитирует Гонсалеса
Diario Sport.
Календарь и таблица испанской Примеры
После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 33 очками в активе. «Эспаньол» — на 17-й строчке (10).