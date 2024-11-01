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    Месси: Удивлен, насколько популярен футбол в США

    Футбол MLS Интер Майами
    Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отметил, что он был удивлен популярностью футбола в США. Также нападающий оценил уровень МЛС.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я знал, что здесь страстно любят баскетбол, бейсбол и американский футбол (NFL). Я думал, что футбол не так популярен, но был по-настоящему удивлен. Куда бы ты ни поехал в США, то везде можешь увидеть заполненные стадионы, где болельщики со страстью поддерживают свои команды. Я этого не ожидал, но был очень рад.

    Я не осознавал, с какой страстью здесь играют в футбол. Это очень конкурентная лига, где всем приходится нелегко в выездных матчах, потому что все команды сильные.

    Сейчас прекрасное время для MLS. Это отличная возможность для лиги сделать шаг вперед», — сказал Месси в интервью журналисту Фабрицио Романо.

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