Семин: У «Спартака» ситуация экстремальная, проигрывать ЦСКА нельзя

Известный тренервысказался о предстоящем московском дерби между

«Ожидаю напряжённой игры, максимальной самоотдачи игроков. Каждый из тренеров хочет сделать определенный сюрприз. Проиграв, "Спартак" явно выпадет из борьбы за высокие места. ЦСКА имеет свои козыри: игра в обороне, высочайшего уровня вратарь. У "Спартака" это эмоции, понимание того, что нельзя проигрывать. Ситуация экстремальная», — цитирует Семина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги состоится 2-го ноября в 20:45 мск.

Московские армейцы занимают 5-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе, а «красно-белые» располагаются на 6-й позиции (22).