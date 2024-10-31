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    Семин: У «Спартака» ситуация экстремальная, проигрывать ЦСКА нельзя

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    Известный тренер Юрий Семин высказался о предстоящем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Ожидаю напряжённой игры, максимальной самоотдачи игроков. Каждый из тренеров хочет сделать определенный сюрприз. Проиграв, "Спартак" явно выпадет из борьбы за высокие места. ЦСКА имеет свои козыри: игра в обороне, высочайшего уровня вратарь. У "Спартака" это эмоции, понимание того, что нельзя проигрывать. Ситуация экстремальная», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги состоится 2-го ноября в 20:45 мск.

    Московские армейцы занимают 5-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе, а «красно-белые» располагаются на 6-й позиции (22).

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