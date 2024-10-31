Николич о дерби со «Спартаком»: Нет ничего нового или особенного, просто готовимся к игре

Главный тренервысказался о предстоящем московском дерби противв рамках 14-го тура российской Премьер-лиги.

«Готовимся к матчу со "Спартаком", как и к каждой другой игре. Рабочий процесс происходит как и всегда в смысле выбора тренировочных упражнений, теории.

Нет ничего нового или особенного. Просто готовимся к игре», — сказал Марко Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 2-го ноября в 20:45 мск.

После 13-и туров в российской Премьер-лиге армейцы занимают 5-е место в таблице с 24 очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (22).