Семенов: Не вижу в «Спартаке» ярких футболистов

Экс-игрок сборной Россиисказал, что не видит в составе красно-белых ярких футболистов, которые способны сделать разницу.

«Сложно оценивать работу Станковича, потому что команду кидает в разные стороны. Организация игры страдает. Я не вижу в команде ярких футболистов. Кто? Николсон будет вскрывать оборону? Разве что Барко выделяется.

Я не вижу сверхдоминирования на поле. Разве что только контроль мяча, но этим нельзя выиграть. У "Спартака" будут проблемы», — сказал Семенов на «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Спартак» располагается на шестой позиции в РПЛ с 22 очками. В следующем туре ему предстоит игра с ЦСКА.