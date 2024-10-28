Сафонов может пропустить ближайшие матчи сборной России

Вратарь «Пари Сен-Жермен»может пропустить ноябрьские матчи сборной. Об этом сообщил отец голкипера Евгений Сафонов.

Ранее РФС подтвердил, что 15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

«Мы всегда ждем сына дома! И не важно — это вызов в сборную или совершенно другой повод.

Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет.

Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего неизвестно», — сказал отец Сафонова, слова которого приводит Sport24.