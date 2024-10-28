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    Сафонов может пропустить ближайшие матчи сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России ПСЖ Футбол Франции
    Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может пропустить ноябрьские матчи сборной России. Об этом сообщил отец голкипера Евгений Сафонов.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Ранее РФС подтвердил, что 15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

    «Мы всегда ждем сына дома! И не важно — это вызов в сборную или совершенно другой повод.

  • Головин, Сафонов и братья Миранчуки включены в расширенный состав сборной России на предстоящие матчи
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    • Общался с Матвеем на тему его приезда в сборную, но он сказал, что пока не знает, приедет ли на этот сбор в ноябре или нет.

    Может быть, какая-то ситуация в клубе и другие обстоятельства, но мне об этом ничего неизвестно», — сказал отец Сафонова, слова которого приводит Sport24.

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