«Уфа» выиграла у «Ротора» и прервала серию без побед

одержала первую победу над волгоградскимв домашнем матче 16-го тура Первой лиги.

Матч в Уфе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Команда Евгения Харлачева забила оба гола в конце второго тайма. На 86-й минуте отличился Андрей Анисимов, а на 90-й — Владислав Ложкин.

«Уфа» прервала серию из пяти матчей без побед в Первой лиге.

Календарь и таблица ФНЛ

«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги — 14 очков. «Ротор» находится на седьмой строчке — 22 очка.