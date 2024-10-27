«Уфа» выиграла у «Ротора» и прервала серию без побед

Матч в Уфе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Команда Евгения Харлачева забила оба гола в конце второго тайма. На 86-й минуте отличился Андрей Анисимов, а на 90-й — Владислав Ложкин.
«Уфа» прервала серию из пяти матчей без побед в Первой лиге.
«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги — 14 очков. «Ротор» находится на седьмой строчке — 22 очка.
Футбол. Россия. Первая лига
Уфа — Ротор 2:0
Голы: 1:0 Арсен Адамов (86'), 2:0 Владислав Ложкин (90') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Артём Гуренко, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Pasevich R. Ротор: Никита Чагров, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Даниил Камлашев, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Дамир Таликин, Владислав Тюрин, Михаил Агеев Предупреждения: Михаил Мальцев (53'), Артём Гуренко (67'), Заурбек Плиев (72')