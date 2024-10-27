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    «Уфа» выиграла у «Ротора» и прервала серию без побед

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    «Уфа» одержала первую победу над волгоградским «Ротором» в домашнем матче 16-го тура Первой лиги.

    «Уфа»
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    «Уфа»

    Матч в Уфе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

    Команда Евгения Харлачева забила оба гола в конце второго тайма. На 86-й минуте отличился Андрей Анисимов, а на 90-й — Владислав Ложкин.

    «Уфа» прервала серию из пяти матчей без побед в Первой лиге.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги — 14 очков. «Ротор» находится на седьмой строчке — 22 очка.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — Ротор 2:0
    Голы: 1:0 Арсен Адамов (86'), 2:0 Владислав Ложкин (90') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Артём Гуренко, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Pasevich R. Ротор: Никита Чагров, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Даниил Камлашев, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Дамир Таликин, Владислав Тюрин, Михаил Агеев Предупреждения: Михаил Мальцев (53'), Артём Гуренко (67'), Заурбек Плиев (72')
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