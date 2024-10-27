Чалов не попал в заявку ПАОК на ближайший матч в чемпионате Греции

Нападающий ПАОКне попал в заявку команды на матч противв девятом туре чемпионата Греции.

По мнению греческого журналиста Костаса Петротоса, это связано со слабой игрой Чалова в недавних матчах.

«В заявку на матч чемпионата Греции можно включить только 20 футболистов. Например, игру прошлого тура пропускал нападающий Тарик Тиссудали, а сегодня он в заявке.

Главный тренер на игру чемпионата Греции берет двух форвардов, а дальше важна форма игрока. Тиссудали забил на неделе важный мяч в Лиге Европы против "Виктории Пльзень".

А Чалов на прошлых выходных провел не самый яркий матч против АЕКа. Думаю, что Федор поможет ПАОКу 30 октября, в кубковом матче против "Элегано" из второго дивизиона», — приводит слова Петротоса «Спорт-Экспресс».

Чалов перешел в ПАОК в августе этого года из ЦСКА. В текущем чемпионате Греции он провел семь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.