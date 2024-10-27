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    Чалов не попал в заявку ПАОК на ближайший матч в чемпионате Греции

    Футбол ПАОК Футбол России
    Нападающий ПАОК Федор Чалов не попал в заявку команды на матч против ОФИ в девятом туре чемпионата Греции.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    По мнению греческого журналиста Костаса Петротоса, это связано со слабой игрой Чалова в недавних матчах.

    «В заявку на матч чемпионата Греции можно включить только 20 футболистов. Например, игру прошлого тура пропускал нападающий Тарик Тиссудали, а сегодня он в заявке.

    Главный тренер на игру чемпионата Греции берет двух форвардов, а дальше важна форма игрока. Тиссудали забил на неделе важный мяч в Лиге Европы против "Виктории Пльзень".

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    • А Чалов на прошлых выходных провел не самый яркий матч против АЕКа. Думаю, что Федор поможет ПАОКу 30 октября, в кубковом матче против "Элегано" из второго дивизиона», — приводит слова Петротоса «Спорт-Экспресс».

    Чалов перешел в ПАОК в августе этого года из ЦСКА. В текущем чемпионате Греции он провел семь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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