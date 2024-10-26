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    «Реал» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура Ла Лиги «Реал» — «Барселона»

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    «Барселона»
    «Реал» на своем поле сыграет с «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом Эль-Класико можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка в 10-ти матчах. На счету «сливочных» 7 побед и 3 ничьи при разнице забитых и пропущенных мячей 21:7.

    В крайнем туре «Реал» обыграл на выезде «Сельту» (2:1), одержав 6-ю победу в 7-ми последних матчах. Единственная потеря очков за этот отрезок случилась с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре.

    На этой неделе «Реал» принимал дортмундскую «Боруссию» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Мадридцы проигрывали 0:2 к перерыву, но смогли одержать волевую победу, забив пять мячей после перерыва — 5:2. Винисиус оформил хет-трик. После 3-х матчей «Реал» с 6-ю очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

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    «Барселона»

    «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, записав на свой счет 27 очков в 10-ти матчах. Каталонский клуб одержал 9 побед при одном поражении, забив 33 мяча и пропустив 10 раз в свои ворота.

    В двух последних турах Ла Лиги каталонцы одержали разгромные победы над «Алавесом» (3:0) и «Севильей» (5:1). До этого подопечные Флика сенсационного проиграли в гостях «Осасуне» (2:4).

    В прошедшую среду «Барселона» одержала убедительную победу над «Баварией» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Чемпионов — 4:1. Хет-трик на своей счет записал Рафинья, еще один мяч на счету Левандовского. После 3-х матчей в активе «Барселоны» 6 очков и 10-я строчка в турнирной таблице.

    Личные встречи

    «Реал» одержал победы над «Барселоной» в обоих матчах прошлого сезона Ла Лиги (2:1 в гостях и 3:2 дома), а также разгромил каталонцев в финале Суперкубка Испании — 4:1.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Реала» 6 побед, «Барселона» оказалась сильнее в 4-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 3.24.

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