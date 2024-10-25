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    Каррагер: Для борьбы за золото «Ливерпулю» надо укрепить состав

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    Экс-игрок «Ливерпуля», а сейчас футбольный эксперт Джейми Каррагер сказал, что мерсисайдцы готовы бороться в этом сезоне за победу в АПЛ, но для этого клубу необходимо приобрести двух топовых футболистов.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Ливерпулю» нужно собраться с силами и в январе подписать пару качественных игроков, если они хотят выиграть титул. В воскресенье «красным» играть с «Арсеналом» Артеты, но даже самых преданных болельщиков «Ливерпуля» ещё только предстоит убедить в том, что мерсисайдцы будут возглавлять таблицу к маю.

    С учётом отличного старта команды Арне Слота, это может показаться неоправданным пессимизмом, но отчасти моё мнение связано с реалистичными ожиданиями от этого сезона«, — написал Каррагер в своей колонке для британского онлайн-издания The Telegraph.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 8 туров в АПЛ лидирует "Ливерпуль" с 21 очком. Вторым идет "Манчестер Сити" (20).

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