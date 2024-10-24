Флик после победы над «Баварией»: Потенциал «Барселоны» гораздо выше

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Баварией» (4:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы добились нужного результата и набрали три очка. Считаем, матч получился отличным. После первого гола у нас были небольшие проблемы в течение 10-15 минут, но приятно видеть, что в итоге команда оправилась от этого. Это очень важно для такой молодой команды, как у нас.

Наш потенциал гораздо выше. Мы стараемся делать нечто подобное в каждой игре, улучшать свою игру. Это наша ключевая цель.

"Бавария" — чудесная команда с фантастическими футболистами. За ее игрой хочется наблюдать. Конечно, такие победы стоит праздновать, для команды это потрясающее достижение.

Это вселяет уверенность перед субботним матчем с "Реалом". Сейчас я не думаю об игре на "Бернабеу". Начну завтра», — сказал Флик, слова которого приводит Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября, начало — в 22:00 мск.