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    Флик после победы над «Баварией»: Потенциал «Барселоны» гораздо выше

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Баварией» (4:1) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы добились нужного результата и набрали три очка. Считаем, матч получился отличным. После первого гола у нас были небольшие проблемы в течение 10-15 минут, но приятно видеть, что в итоге команда оправилась от этого. Это очень важно для такой молодой команды, как у нас.

    Наш потенциал гораздо выше. Мы стараемся делать нечто подобное в каждой игре, улучшать свою игру. Это наша ключевая цель.

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    • "Бавария" — чудесная команда с фантастическими футболистами. За ее игрой хочется наблюдать. Конечно, такие победы стоит праздновать, для команды это потрясающее достижение.

    Это вселяет уверенность перед субботним матчем с "Реалом". Сейчас я не думаю об игре на "Бернабеу". Начну завтра», — сказал Флик, слова которого приводит Marca.

    Матч «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября, начало — в 22:00 мск.

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