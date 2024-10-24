Гендиректор «Баварии»: Мы всегда делали правильные выводы из таких ситуаций

Гендиректорпрокомментировал поражение от(1:4) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас перед нами стоят серьезные задачи. В такие моменты важнее всего держаться вместе. Уверен, что у этой команды еще многое впереди. "Бавария" всегда делала правильные выводы из таких ситуаций.

В последнее время мы играли в увлекательный футбол. Я уверен, что этот захватывающий футбол приведет и к результатам, которых мы все хотим.

Заслуженное ли поражение? Да. Безусловно, мы по-другому представляли себе этот вечер. Во втором тайме мы не показали все на что способны. "Барселона", напротив, провела исключительно хороший матч. Как заслуженно проигравшие, мы должны поздравить Ханси Флика. Он и его команда отлично справились, — приводит слова Дрезена Sky Sport.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

"Бавария" проиграла два из трех матчей в Лиге чемпионов. В следующем туре мюнхенский клуб сыграет шестого ноября против "Бенфики".