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    Гендиректор «Баварии»: Мы всегда делали правильные выводы из таких ситуаций

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    Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:4) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер («Бавария»)
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    Томас Мюллер («Бавария»)

    «Сейчас перед нами стоят серьезные задачи. В такие моменты важнее всего держаться вместе. Уверен, что у этой команды еще многое впереди. "Бавария" всегда делала правильные выводы из таких ситуаций.

    В последнее время мы играли в увлекательный футбол. Я уверен, что этот захватывающий футбол приведет и к результатам, которых мы все хотим.

    Заслуженное ли поражение? Да. Безусловно, мы по-другому представляли себе этот вечер. Во втором тайме мы не показали все на что способны. "Барселона", напротив, провела исключительно хороший матч. Как заслуженно проигравшие, мы должны поздравить Ханси Флика. Он и его команда отлично справились, — приводит слова Дрезена Sky Sport.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    "Бавария" проиграла два из трех матчей в Лиге чемпионов. В следующем туре мюнхенский клуб сыграет шестого ноября против "Бенфики".

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